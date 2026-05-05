Reunión en Bruselas para potenciar la financiación europea de la Universidad de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha viajado a Bruselas para reforzar la colaboración de la institución con organismos europeos clave en la captación de fondos.

Durante la visita, se reunió con la oficina de la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León ante la UE, donde expresó el interés de la universidad en intensificar la cooperación para mejorar el acceso a información y aumentar las oportunidades de financiación europea.

El encuentro, en el que participó la responsable del organismo, Clara San Damián, se centró en impulsar la captación de fondos europeos en coordinación con el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE).