Las revistas de investigación de la USAL se colocan entre las mejores a nivel internacional

La Universidad de Salamanca ha alcanzado en 2025 el mejor resultado de su historia en el ranking internacional

Tras la publicación del ranking internacional sobre el impacto de revistas de investigación SCImago Journal Rank, la Universidad de Salamanca observa sus mejores resultados históricos, estando presentes en la clasificación 13 de sus ediciones. De ellas, cuatro revistas están situadas en el primer cuartil y más de la mitad de sus publicaciones indexadas en los niveles de mayor impacto científico.

Tal y como explican, en esta lista del año 2025, la institución multiplica por cuatro su presencia en el primer cuartil respecto a 2020, alcanzando cuatro revistas en la máxima categoría de la clasificación. Así, el catálogo de la institución ha observado una mejora sostenida en los últimos años. En la actualidad, la Universidad de Salamanca cuenta con 13 revistas indexadas en este ranking, de las que el 53,8 % se sitúa en los dos cuartiles superiores, frente al 30 % registrado en el año 2020.

En concreto, cuatro revistas se sitúan en el primer cuartil, la máxima categoría del ranking: 'Zephyrus', 'América Latina Hoy', 'El Futuro del Pasado' y 'Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria'. Además, según como detallan desde la institución, el segundo cuartil contiene las revistas: 'Cuadernos Dieciochistas', 'Studia Historica. Historia Medieval' y 'Studia Historica. Historia Moderna'. Mientras tanto, en el tercer cuartil se encuentran las ediciones 'ADCAIJ', 'Azafea', 'Siglo Cero' y 'Studia Historica. Historia Antigua'; y en el cuarto únicamente dos: 'Revista de Medicina y Cine' y 'Studia Historica. Historia Contemporánea'.

Así, desde la Universidad de Salamanca apuntan que los resultados obtenidos en este indicador, "una referencia internacional para medir la influencia y el prestigio de las publicaciones científicas", demuestran la eficacia de la estrategia de la Universidad de Salamanca, basada en el modelo de Acceso Abierto Diamante.

Esta estrategia permite publicar y consultar contenidos científicos sin costes para autores ni lectores, "lo que favorece su difusión abierta y universal". En este contexto, 21 revistas de la Universidad de Salamanca han sido incorporadas a esta iniciativa, "reforzando su presencia en infraestructuras internacionales de información científica".