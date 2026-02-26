El rey Felipe VI, invitado a la investidura de Sergio Mattarella como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca

El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, será investido doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca en un acto solemne que tendrá lugar el próximo 19 de marzo en el Paraninfo de las Escuelas Mayores. Entre los invitados, según ha podido saber Salamanca24horas, se encuentra su homólogo en España, el rey Felipe VI, cuya presencia será confirmada por la Casa Real una semana antes del evento salvo cambio de agenda.

Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, será el padrino de la ceremonia. También ha sido el encargado de defender la candidatura de Sergio Mattarella, que obtuvo 222 votos a favor en el Claustro de Doctores celebrado el pasado 20 de enero. "Ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones democráticas", destacó.

A la investidura del presidente de la República Italiana le seguirán la de Antonio Huertas, presidente del grupo Mapfre y de Alumni USAL, y la póstuma de Francisco de Vitoria. Esta última adquiere una relevancia especial al coincidir con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La inauguración del CAUSA, última aparición de Felipe VI en Salamanca

La última vez que el rey Felipe VI viajó a Salamanca fue el 17 de enero de 2023 para inaugurar el Complejo Asistencial Universitario de la ciudad. Estuvo acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tildó de "joya" la sanidad pública de España.