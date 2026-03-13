El Rey Felipe VI presidirá la investidura de Sergio Mattarella como doctor ‘honoris causa’ en la Universidad de Salamanca

El Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca se convertirá el próximo jueves, 19 de marzo, en el escenario de un acontecimiento histórico. A las 12:00 horas, SM el Rey Felipe VI presidirá el solemne acto académico de investidura como doctor honoris causa del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

Esta distinción, la máxima que otorga la institución académica salmantina, fue aprobada por el Claustro de Doctores el pasado mes de enero tras una candidatura largamente meditada que busca estrechar los lazos entre la universidad y la jefatura del Estado italiano.

La elección de Mattarella responde a una profunda sintonía de valores entre la Universidad de Salamanca y el mandatario palermitano. Ambos comparten una visión donde la cultura actúa como el "cemento de las democracias" y la educación se erige como la herramienta fundamental contra la intolerancia y la desigualdad.

Según ha destacado su padrino en el acto, el catedrático emérito Vicente González Martín, el reconocimiento no solo premia su trayectoria política, sino también su perfil como hombre de academia, su defensa del humanismo europeo y su búsqueda constante de la concordia entre los pueblos.

Trayectoria y compromiso intelectual marcan la biografía de Sergio Mattarella. Licenciado en Derecho por la Universidad de "La Sapienza", desarrolló una intensa labor docente en la Universidad de Palermo hasta 1983, especializándose en Derecho Parlamentario y Constitucional.

Su prolífica actividad científica incluye numerosos libros y ponencias en congresos jurídicos, una faceta que mantuvo incluso durante su salto a la primera línea política. Tras siete legislaturas como diputado y su paso por diversos ministerios y el Tribunal Constitucional, fue elegido en 2015 como duodécimo presidente de la República Italiana, cargo que ostenta actualmente tras su reelección.