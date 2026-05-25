Robótica submarina e idiomas: el innovador proyecto de la Universidad Pontificia de Salamanca que une a estudiantes de Chicago y Salamanca

Robots submarinos, español y trabajo en equipo, una experiencia internacional que une a estudiantes de Chicago y Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su Servicio de Español, ha puesto en marcha una experiencia pionera de inmersión lingüística y tecnológica. Durante una semana, ocho estudiantes procedentes de Chicago y dieciséis alumnos salmantinos de Electrónica y Electricidad han trabajado codo con codo en el diseño y construcción de seis vehículos submarinos operados remotamente.

La iniciativa se gestó tras la colaboración entre el profesor del grupo estadounidense y el OLE, que decidió conectar a los jóvenes norteamericanos con el centro educativo salmantino para transformar la estancia lingüística en un reto mucho más ambicioso.

El resultado ha sido un laboratorio multicultural de cuatro jornadas donde los jóvenes han aplicado conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, resolviendo problemas técnicos en equipo y compartiendo experiencias en dos idiomas.

Más allá del avance tecnológico, el proyecto ha destacado por su fuerte impacto comunicativo. Los estudiantes estadounidenses perfeccionaron su español en un entorno de trabajo real y presentaron los resultados finales del proyecto íntegramente en castellano.

Además, como parte de la inmersión, el grupo norteamericano ha podido conocer de primera mano la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la ciudad de Salamanca.

Este taller ha permitido a los alumnos de secundaria adquirir competencias en soldadura, diseño mecánico, montaje de circuitos y diagnóstico de fallos en entornos acuáticos.