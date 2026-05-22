Salamanca abre sus puertas a la geología con la inauguración de la ya consolidada Feria de Minerales

Desde las 10:00 horas de este viernes 22 de mayo, Salamanca se ha convertido de nuevo en la cuna de la Geología con la ya consolidada Feria de Minerales, que cumple su décimo aniversario en el hall de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y estará presente hasta el próximo domingo 24 de mayo. En este evento, actualmente hay entre 6.000 y 7.000 piezas expuestas repartidas en un total de 17 expositores de reconocido prestigio llegados desde diferentes localidades de España y Portugal.

Así, a partir del momento de la apertura, dicho espacio comienza a acoger estudiantes, profesores y visitantes de diferentes países movidos por un objetivo común: la afición sentida por los minerales, “unos elementos esenciales para construir una sociedad tal y como se conoce actualmente”.

Llegadas las 12:00 horas, se alcanza el momento de la inauguración oficial, protagonizada por José Miguel Mateos Roco, vicerrector de la Universidad de Salamanca; Antonio Martínez Graña, decano de la Facultad de Ciencias; junto con la SUBdirectora del Departamento de Geología, la profesora Yolanda Sánchez. Además, también han estado presentes las dos directoras anteriores, entre las que se encuentra Mercedes Suárez, Catedrática De Cristalografía y Mineralogía, quien promovió el comienzo de esta Feria de Minerales hace ya 12 años. En este apartado también se encuentra Puy Ayarza Arribas, catedrática de Geodinámica Interna.

Yolanda Sánchez, por su parte, ha querido centrarse en agradecer a todas las figuras que han estado detrás de la construcción de este evento durante diez ediciones, nombrando además a Santos Barrios, coordinador organizador de la feria y perteneciente al Departamento de Geología de la USAL: “Sin estas personas, añadiendo por supuesto a las antiguas directoras del departamento, no hubiéramos llegado a la décima edición. Muchas gracias por haber apoyado todo este proyecto en estos diez años, y gracias también a todos los que estáis aquí. Espero que aprendáis mucho y que conozcáis mucho sobre los minerales este fin de semana”.

Por su parte, Antonio Martínez Graña, ha apuntado estar “encantados” desde la Facultad de Ciencias: “Este es un evento que cada vez va a mejor. Para nosotros es un completo orgullo, en concreto es una gran herramienta para que el Grado en Geología y el Grado en Ingeniería Geológica sean conocidos a nivel nacional e internacional”. Además, Martínez ha hecho hincapié en que este evento cada vez se compone de más actividades, más talleres, más eventos y más expositores.

Este es un tema que ha querido abordar también Puy Ayarza Arribas, quien ha destacado el papel principal del ya mencionado Santos Barrios: “Él ha tomado el relevo y ha convertido una iniciativa pequeña, con poquísima financiación, en una feria que cada año es más grande y que cada vez hay más gente implicada”, explica. Además, compara este evento con una bola de nieve: “Empezó como una feria pequeña y va rodando, haciéndose cada vez es más grande, con poca financiación pero con muchos voluntarios”.

X Feria de Minerales de Salamanca

Por último, la propia Mercedes Suárez ha acudido a los dos principales objetivos que motivaron esta feria hace 12 años. En primer lugar, se busca “que las personas puedan disfrutar de la belleza de los minerales que hay aquí”. Por otro lado, “lo más importante es recordarles a todos los presentes que no podemos vivir sin minerales”: “La sociedad actual depende absolutamente de la explotación de estas piezas. Son indispensables en nuestra vida”.

Nuevos talleres, conferencias y seminarios

Así, desde este viernes 22 de mayo, los visitantes pueden, además de disfrutar de las piezas expuestas, participar en seis talleres con los que, tal y como apuntan, se pretende superar las 800 participaciones de la anterior edición. Según explican desde la organización, será necesaria la inscripción previa, que podrá llevarse a cabo de manera presencial en el horario de la Feria. Entre los talleres, además del “espectacular” ‘Bateo de Oro’, se encuentran las actividades 'Minerales bajo el microscopio’ o ‘Fluorescencia de Minerales’, que Barrios define como “una de las actividades que más atractivo tiene”, se han preparado otros tres nuevos.

En este apartado se encuentran los talleres ‘¿Quién dominaba la Tierra en el pasado?’, ‘Minerales del inframundo’ y el que pretende ser la sensación de esta edición, ‘Taller de búsqueda de piritas’, donde los participantes podrán extraer piritas de fragmentos de la roca original traídos directamente de la mina de Ambasaguas (La Rioja): “No conoces lo bonito del proceso de búsqueda no lo conoces hasta que lo pruebas”, explica Barrios. También, durante el fin de semana, los alumnos han programado visitas a la Sala de las Tortugas, colección que cuenta con más de 25.000 ejemplares.

En cuanto a las conferencias, este año la feria cuenta con dos sesiones. La primera se ha llevado a cabo, como actividad previa a la inauguración, este el viernes 22 de mayo a las 11:00 horas. En concreto, será impartida por el personal de la empresa SALORO, con el título ‘SALORO y la industria del wolframio en Barruecopardo, Salamanca’. La segunda conferencia será ‘El patrimonio mineralógico de Salamanca’, que tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas y correrá a cargo de Ramón Jiménez Martínez, perteneciente al Departamento de Recursos Geológicos para la Transición Energética del CSIC-IGME. “El objetivo de esta sesión es demostrar la importancia que tiene Salamanca dentro de este mundo. Nuestra provincia es un referente a nivel mundial en relación al patrimonio mineralógico que conserva”, detalla el profesor.

Por último, para el cierre de la feria el domingo 24 mayo, se ha preparado un gran sorteo de minerales en el que podrán participar todos los asistentes que hayan adquirido ejemplares para sus colecciones. En total serán sorteadas un total de 20 muestras, que serán donadas por los expositores y por varios patrocinadores. Entre ellas, “la joya de la corona” es una amatista dorada de más de 8 kg valorada en unos 300 euros donada por la entidad KUNUGI.