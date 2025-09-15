Salamanca acoge el V Congreso Internacional de Brasilianistas en Europa

El Centro de Estudios Brasileños de la USAL organiza el V Congreso Internacional de la Asociación de Brasilianistas

El Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (USAL) será la sede del V Congreso Internacional de la ABRE (Asociación de Brasilianistas en Europa), que se celebrará del 16 al 19 de septiembre. El evento reunirá a más de 350 congresistas de una veintena de países para fomentar el intercambio académico sobre la cultura y la ciencia brasileñas.

El director del Centro de Estudios Brasileños (CEB) y actual vicepresidente de la ABRE, José Manuel Santos Pérez, ha sido el encargado de anunciar el congreso. La ABRE, una asociación con gran tradición en Europa, busca crear un foro transdisciplinar para que estudiantes y profesionales interesados en Brasil puedan intercambiar conocimientos.

Actividades destacadas

El congreso dará inicio el martes, 16 de septiembre, a las 17:00 horas, con la ceremonia de apertura en el Paraninfo del Edificio Histórico. Tras el acto, el escritor Antonio Maura ofrecerá la conferencia inaugural.

El evento, que contará con 55 paneles académicos, también acogerá un momento importante para la ABRE. El 18 de septiembre, a las 18:00 horas, se celebrará la Asamblea General en el Aula Unamuno, donde se elegirá a José Manuel Santos como nuevo presidente de la asociación para los próximos dos años.

El congreso finalizará el 19 de septiembre con una mesa redonda que analizará el pasado, presente y futuro de las relaciones entre Brasil y España.