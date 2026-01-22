Salamanca acoge las XXXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha inaugurado las XXXV Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica, un foro científico y estratégico que se celebrará hasta el sábado 24 de enero y que reunirá a cerca de 280 expertos procedentes de toda la península ibérica.

El encuentro congrega principalmente a investigadores y profesionales de España y Portugal, aunque también cuenta con la participación de especialistas llegados de países como Brasil y Angola. El objetivo de estas jornadas es fomentar la colaboración y el intercambio de ideas en el ámbito de las ciencias de la gestión, con la vista puesta en los desafíos del segundo cuarto del siglo XXI.

Durante el acto inaugural, el rector destacó que “este encuentro internacional se ha consolidado, a lo largo de los años, como uno de los principales eventos científicos de la península ibérica en materia de gestión empresarial”. Corchado subrayó además el carácter estratégico del foro, cuya estructura favorece el intercambio de resultados de investigación, la creación de redes de colaboración y la reflexión conjunta sobre retos actuales como la sostenibilidad, la innovación docente, la digitalización y la relación entre universidad, empresa y sociedad.

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca será el epicentro de los debates y actividades académicas. Desde 1984, las Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica han ofrecido un espacio estable de debate, transferencia de conocimiento e intercambio científico en el ámbito de la Economía de la Empresa, alternando su sede entre universidades españolas y portuguesas.

En esta trigésimo quinta edición, que coincide además con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, la USAL ejerce como anfitriona del evento. Académicos, profesionales y estudiantes participan en sesiones de debate, presentan los resultados de sus investigaciones y exploran nuevas vías de colaboración futura en un contexto internacional.