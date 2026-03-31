Salamanca acogerá el 17 y 18 de abril el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026

Los próximos 17 y 18 de abril, la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca ha organizado el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026, un evento que contará con otras siete tunas de toda España que llenarán de colorido y túnicas la Hospedería de Anaya y donde la entrada, de cinco euros, irá destinada al IBSAL, Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.

El fin primero de este certamen es la realización de una quedada nacional donde se fomente y dinamice la convivencia y la vida universitaria, así como seguir la estela de las 19 ediciones anteriores en las que cientos de personas muestran con orgullo los cantares de las formaciones,

A la convocatoria de Salamanca también acuden la Tuna Universitaria de Cuenca, la Tuna de Distrito de la Universidad de las Islas Baleares, la Tuna de la Universidad de León, la Tuna Femenina de la Universidad de León, la Tuna Universitaria de Plasencia, la Tuna Universitaria de Salamanca, la Tuna Universitaria de Santander y, por supuesto, la tuna organizadora, la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca.

El evento comenzará a las 18:00 horas, donde se hará la recepción oficial de las tunas invitadas, para más tarde realizar un pasacalles que saldrá del Patio de Escuelas a las 19:30 horas y terminará en la plaza de Anaya.

El sábado, 18 de abril, se realizarán las actuaciones en el auditorio Hospedería de Anaya, con la entrada a cinco euros que será donada a la investigación del cáncer de mama.

Con respecto a la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca. se creó en 1994 y desde entonces han llevado por toda Europa y con orgullo el escudo de la USAL, llegando el próximo mes de septiembre a cruzar el océano Atlántico hasta Perú.

El primero llegó en el XI Certamen “Ciudad de Plasencia”, celebrado los días 6 y 7, donde se alzó con el galardón a Mejor Pasacalles. Apenas dos semanas después, repitió éxito en el XIII Certamen Internacional “Ciudad de Algeciras”, los días 20 y 21, logrando el premio a la Canción Más Original, con la interpretación de “Inés, Inesita, Inés”.