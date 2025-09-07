Salamanca acogerá un acto internacional contra el cáncer que contará previsiblemente con la presencia de la Reina Letizia

Salamanca se convertirá en el epicentro de la lucha contra el cáncer el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas. Y es que la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca acogerá el ''Cancer research need all us' con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2025. El evento, de gran relevancia internacional, contará previsiblemente con la presencia de la Reina Letizia, presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El acto es una iniciativa global que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación oncológica y la necesidad de una financiación continua para avanzar en la búsqueda de soluciones. Se espera que durante la jornada se celebren debates y mesas redondas con la participación de pacientes, investigadores, sociedades científicas y profesionales del sector, con el objetivo de dar visibilidad a la investigación de tumores poco frecuentes y de baja supervivencia.

La elección de la USAL como sede para este evento subraya el papel destacado de la institución en el ámbito de la investigación biomédica y su compromiso en la lucha contra esta enfermedad. La presencia previsible de la Reina Letizia, que ha mostrado un firme apoyo a la causa en numerosas ocasiones, reforzará el impacto del encuentro y destacará el compromiso de España con la investigación en cáncer.