Salamanca apuesta por retener el talento joven: "Debemos olvidar el mantra de que se tienen que marchar para encontrar oportunidades"

El Ayuntamiento de Salamanca y las universidades de la ciudad (USAL y UPSA) han sumado fuerzas para facilitar la inserción laboral de los egresados a través del programa de retención del talento. "Debemos olvidar el mantra de que se tienen que marchar para encontrar oportunidades", ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo.

El programa dará trabajo a veinte jóvenes que hayan finalizado sus estudios en una de las universidades salmantinas, encargadas del proceso de selección. En el caso de la USAL, está dirigido a diez estudiantes de Máster y Doctorado que se hayan graduado con excelentes expedientes académicos. Estos se integrarán en grupos de investigación y transferencia que la institución desarrolla en colaboración de empresas.

Mientras, la Universidad Pontificia de Salamanca dará prioridad a diez alumnos de Comunicación, Educación y Deportes, Nuevas Tecnologías, Psicología y Ciencias de la Salud que tengan excelentes expedientes académicos y que hayan finalizado sus estudios en los cursos 2023-2024 y 2024-2025. "Las áreas no han sido seleccionadas al azar, si no que responden a los grandes retos de la sociedad", ha destacado la vicerrectora María Hinojal Benavente.

Los seleccionados disfrutarán de un contrato de una duración mínima de tres años a partir de septiembre. "No hemos hablado de trabajos precarios", ha añadido. Los dos primeros serán financiados por el Ayuntamiento, que aportará 1,2 millones de euros a través de la Fundación Salamanca de Cultura y Saberes; y el tercero, por las empresas contratadoras.

"Este programa significa estabilidad y arraigo: cada talento que se queda es una historia de vida que se escribe en Salamanca", ha defendido el alcalde. También se traduce en competitividad empresarial, ya que los negocios reforzarán sus equipos con los egresados más talentosos de la ciudad. "Es un círculo virtuoso. Gana Salamanca, la empresa y el estudiante", ha concluido.