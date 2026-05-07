Salamanca celebra el Día de Europa con el izado de su bandera

Las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca han sido este jueves el escenario del izado de la bandera europea con motivo del Día de Europa, celebrado este viernes 9 de mayo. El evento, al que han acudido los representantes de las instituciones públicas de la ciudad, entra dentro de una serie de actividades organizadas por la USAL a través de su Centro Europe Direct a través de su Centro Europe Direct, celebradas entre el pasado 29 de abril y el próximo 15 de mayo.

Así, desde las 12:00 horas de este jueves, el evento ha congregado a varias instituciones, administraciones y vecinos de la capital del Tormes. Entre ellos, se encontraban Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca; Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; y Carlos García Carbayo, alcalde de la capital del Tormes. Además, la celebración ha contado también con la presencia de los integrantes de la Joven Orquesta Sinfónica de Salamanca, que ha amenizado el evento.

Previo al izado de la bandera europea, que ha consistido en un solemne acto a ritmo del himno de España, se han escuchado las palabras de Luis Norberto González Alonso, director del Centro de Documentación Europea Europe Direct. Tras demostrar su orgullo por celebrar en Salamanca “un acuerdo que nos une a 450 millones de personas en 27 países distintos”, ha dejado claro cuál es el real motivo de conmemoración: “El objetivo es volver la vista atrás para ser conscientes del camino recorrido en estas últimas décadas, además de renovar el compromiso con los principios y los valores que nos unen tratando de proyectarlos hacia el futuro”, detalla González Alonso.

Cabe recordar también, al igual que ha hecho Luis Norberto González, la razón por la que el próximo sábado 9 de mayo se celebra el Día de Europa: “En dicha fecha se cumplirán exactamente 76 años de aquel 9 de mayo de 1950, en el que Francia y Alemania sellaban definitivamente la superación de las cicatrices dejadas por la Segunda Guerra Mundial”. Fruto de este acuerdo surgió el Plan Schuman, “una iniciativa de integración absolutamente innovadora en aquel momento y que continúa siéndolo en la actualidad, ya bajo la forma de la Unión Europea”, explica el director del Centro Europe Direct.

Una vez realizado un repaso por el pasado, este jueves ha sido buen momento para hacer referencia a las batallas actuales: “Son las luchas por los principios y los valores, por esas señas de identidad que son la base de nuestra convivencia”, concluye González Alonso, al que ha sucedido, además del solemne izado de la bandera europea, la lectura de los principales pasajes del Plan Schuman en varios idiomas por parte de los estudiantes del Máster Universitario en Estudios de la Unión Europea de la USAL.

Como broche final a este acto conmemorativo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha querido pronuncias unas palabras sobre las importancia de este acto: “Este día nos recuerda un proyecto valiente, que logró templar la paz y la cooperación allí donde durante siglos sólo hubo fronteras, trincheras y confrontaciones”.