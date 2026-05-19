Un workshop teórico práctico convertirá a Salamanca en la cuna de la arqueología

Los días 21 y 22 de mayo, el Laboratorio de Tecnología Prehistórica de la Universidad de Salamanca junto con la Fundación Siega Verde celebrarán un workshop internacional de expertos sobre gestión y conservación de arte paleolítico al aire libre bajo el nombre de 'Arte Paleolítico al Aire Libre: Estrategias de Gestión y Conservación'.

Así, tal y como apunta la organización, la iniciativa arrancará este jueves, 21 de mayo, con diferentes ponencias especializadas que serán pronunciadas en el salón de actos de la Facultad de Geografia e Historia de la USAL. Por su parte, el 22 de mayo el programa se convertirá en algo mucho más práctico con una jornada técnica de trabajo en el yacimiento Patrimonio Mundial de Siega Verde.

Dichos congresos girarán en torno a la gestión, metodologías de investigación y los modelos de conservación de este tipo de enclaves de arte rupestre al aire libre, bajo el conocimiento de expertos de las universidades españolas de Alcalá o Salamanca y de otras portuguesas como las de Coimbra, Aveiro y Oporto.

También participarán expertos de la Fundaçao Côa Parque, que gestiona al yacimiento luso del Côa, enclave que junto a Siega Verde forman un mismo Patrimonio de la Humanidad, con carácter hispanoluso.

Programación del Workshop de la Fundación Siega Verde y la USAL

Una programación tanto teórica como práctica

La inauguración de este congreso se llevará a cabo dicho jueves 21 de mayo a las 9:00 horas, mientras que a las 9:30 horas, durante 20 minutos, el profesional Manuel Alcaraz-Castaño de la Universidad de Alcalá, hablará sobre los avances presentes y futuros del Paleolítico superior en la Península Ibérica.

Más adelante, de 10:05 a 10:25 horas, Javier Alcolea, doctor de la Universidad de Alcalá, se centrará en Siega Verde con la ponencia 'Siega Verde: una visión desde los años 90 del siglo XX.

A las 10:40 horas, hasta las 11:00 horas, cuatro especialistas de la Universidad de Salamanca se enfocarán en las estrategias integrales para la conservación del arte rupestre paleolítica al aire libre, detallando la intervención, la vegetación y los factores de riesgo en Siega Verde.

Tras una pausa para tomar un café, a las 11:45 horas comenzará una ponencia de cuatro profesionales de la Universidad de Coimbra centrándose en el estado del Valle del Coa a lo largo de 10 años.

Más adelante, a las 12:20 horas, se llevará a cabo una intervención de 20 minutos por parte de la Fundación del Parque Coa sobre el primer registro de ocupación en el yacimiento de arte rupestre de Penascosa.

Desde las 12:55 hasta las 13:15 horas, el tema principal serán los métodos y la participación en torno a la conservación total de Arte Rupestre; mientras que de 13:30 a 13:50 horas este también será el foco principal, de la mano de la ponencia del profesional Eudald Guillamet.

Tras la comida, el congreso reaunudará a las 16:00 horas, cuando se realizará una ponencia de 20 minutos por parte de cuatro profesionales del Instituto de Ciencias da Terra - Polo do Porto, que explicarán una metodología concreta en torno a la conservación del arte rupestre.

A las 16:35 horas, la Universidad de Salamanca hablará sobre los cambios experimentados en el régimen hídrico y la transformación de la vegetación en el yacimiento arqueológico de Siega Verde; mientras que de 17:10 a 17:30 horas la Universidad de Aveiro se centrará en los desafíos en la adquisción de datos geofísicos en entornos acuáticos fluviales, para después concluir la jornada con un debate.

Llegado el viernes 22 de mayo, la jornada se convertirá en actividades prácticas que se centrarán en la salida a Siega Verde desde el Palacio Fonseca a las 8:30 horas; mientras que de 10:00 a 13:30 horas se visitará al yacimiento de Siega Verde, para regresar a Salamanca a las 16:30 horas.