Salamanca se convierte en el epicentro de la robótica juvenil con la X edición de la 'First Lego League'

La Universidad de Salamanca y su Parque Científico celebran este sábado 28 de febrero la décima edición del Torneo Clasificatorio 'First Lego League' (FLL). Este evento, consolidado como un referente regional, forma parte de un prestigioso programa internacional que inspira a más de 250.000 jóvenes en 90 países, utilizando la tecnología y el juego como motores de aprendizaje.

En esta edición aniversario, la participación ha alcanzado cifras récord con más de 300 participantes distribuidos en dos categorías principales, la categoría CHALLENGE, en la que compiten por dos plazas a la gran final nacional 22 equipos con participantes de entre 10 y 16 años, y la categoría EXPLORE/DISCOVER, en la que 25 equipos con jóvenes de entre 4 y 9 años se enfocarán en la introducción temprana al pensamiento científico.

Cada temporada, la FLL plantea un problema real del planeta, como la energía o el reciclaje, para que los jóvenes propongan soluciones innovadoras. En esta ocasión, el desafío se titula UNEARTHED (desenterrado) y busca que los equipos investiguen la labor de los arqueólogos y profesionales de las excavaciones. Así, el objetivo es que comprendan cómo la tecnología ayuda a desvelar los misterios del pasado para mejorar nuestro conocimiento del presente.

El éxito de esta décima edición es posible gracias al esfuerzo de más de 130 voluntarios que se encargan de la logística, el arbitraje y la mentoría durante la jornada.