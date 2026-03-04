Salamanca se cuela en la exposición virtual del Ministerio de Cultura por el Día de la Mujer a través de los perfiles de Mirian de las Mercedes Cortés y Pilar Bellosillo

Salamanca formará parte de la exposición virtual impulsada por el Ministerio de Cultura con motivo del Día de la Mujer a través de la Universidad Pontificia gracias a los perfiles de Mirian de las Mercedes Cortés, primera mujer rectora de la Universidad, y Pilar Bellosillo, primera mujer española en participar como auditora en el Concilio Vaticano II.

Junto a estos dos perfiles, en la exposición destacan otros como Catalina de Erauso, promovida por la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza; Harriet Martineau, Biblioteca del Banco de España; Julia Fernández Zabaleta, Biblioteca de Navarra; Juana I de Castilla, Biblioteca del Museo del Greco; María de Quiñones, Biblioteca Universidad Pontificia Comillas; Marie Curie, Biblioteca del Museo Nacional de Escultura, o María Sibylla Merian, propuesta por Simurg-CSIC, entre otras.

Según destacan fuentes de la UPSA, la muestra recoge los méritos de ocho mujeres gallegas pioneras en diversos campos de actividad como María Barbeito (inspectora de educación que impulsó medidas de renovación pedagógica), Concepción Pérez Iglesias (primera alcaldesa de Galicia), Elisa Patiño (primera aviadora gallega y europea), Ángela Ruiz Robles (maestra que inventó la Enciclopedia mecánica), Áurea Rodríguez Rodríguez (primera gaitera), María Luz Morales (periodista, novelista y traductora), Maruxa Villanueva (cantante y actriz) y María Josefa Wonenburger Planells (investigadora matemática); mujeres periodistas -impulsadas por la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica-, entre las que destacan Concepción Arenal, Ángela Grassi, Concepción Gimeno de Flaquer, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, Celsia Regis, Carmen de Burgos, María Luz Morales, Magda Donato, Consuelo Álvarez Pool, Luisa Carnés y Josefina Carabias.

La exposición puede visitarse de forma online hasta el 31 de marzo a través del siguiente enlace.