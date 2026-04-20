Salamanca destaca en la Olimpiada de Química con seis alumnas premiadas

Seis alumnas salmantinas, premiadas en la fase local de la Olimpiada de Química

Seis alumnas salmantinas han sido premiadas en la fase local de la Olimpiada de Química, celebrada el 20 de febrero en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca.

La gran protagonista fue Saray Rodríguez Marcos (IES Fernando de Rojas), que obtuvo el primer puesto. Junto a ella, Shuna Chen (IES Martínez Uribarri) quedó en segunda posición. Ambas representarán a Salamanca en la fase nacional, que se celebrará del 24 al 26 de abril en la Universidad de Alicante.

En total participaron 32 estudiantes en una prueba de tres horas que combinó preguntas tipo test y resolución de problemas.