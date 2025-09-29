Salamanca fomenta el envejecimiento activo con la conferencia 'Soy mayor. ¿Me empodero o muero?'
El Ayuntamiento y la UPSA organizan la ponencia dirigida a personas mayores de 60 años y centrada en promover la autonomía y el bienestar cognitivo
El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), ofrecerá una conferencia dirigida a la población mayor de 60 años con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal.
Bajo el sugerente título ‘Soy mayor. ¿Me empodero o muero?’, la ponencia será impartida por María Eugenia Polo, directora del Servicio de Voluntariado y Cultura de la UPSA, y se llevará a cabo el próximo miércoles, 1 de octubre. Una actividad que además se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen la Concejalía de Mayores y la UPSA, a través de su Unidad de Memoria. Un convenio fundamental para evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar deterioro cognitivo leve y, al mismo tiempo, promover la investigación de estrategias eficaces de intervención.
La conferencia se desarrollará en el Auditorio Juan Pablo II de la UPSA (con entrada por la calle Compañía), comenzando a las 11:00 horas. La asistencia es libre y gratuita, si bien el número de plazas está limitado a 100, por lo que se requiere inscripción previa. Los interesados pueden asegurar su plaza enviando un correo electrónico a unidadmemoria@upsa.es o llamando al número de teléfono 650 588 663.
