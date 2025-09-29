Salamanca fomenta el envejecimiento activo con la conferencia 'Soy mayor. ¿Me empodero o muero?'

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), ofrecerá una conferencia dirigida a la población mayor de 60 años con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal.

Bajo el sugerente título ‘Soy mayor. ¿Me empodero o muero?’, la ponencia será impartida por María Eugenia Polo, directora del Servicio de Voluntariado y Cultura de la UPSA, y se llevará a cabo el próximo miércoles, 1 de octubre. Una actividad que además se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen la Concejalía de Mayores y la UPSA, a través de su Unidad de Memoria. Un convenio fundamental para evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar deterioro cognitivo leve y, al mismo tiempo, promover la investigación de estrategias eficaces de intervención.

Cartel conferencia Ayuntamiento y UPSA 'Soy mayor. ¿Me empodero o muero? | Ayuntamiento de Salamanca

La conferencia se desarrollará en el Auditorio Juan Pablo II de la UPSA (con entrada por la calle Compañía), comenzando a las 11:00 horas. La asistencia es libre y gratuita, si bien el número de plazas está limitado a 100, por lo que se requiere inscripción previa. Los interesados pueden asegurar su plaza enviando un correo electrónico a unidadmemoria@upsa.es o llamando al número de teléfono 650 588 663.