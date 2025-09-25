La Universidad de Salamanca lidera un convenio de ciberseguridad e IA con la Academia Árabe y el INCIBE

La Universidad de Salamanca (USAL) ha suscrito un importante convenio internacional con la Academia Árabe de las Ciencias y las Tecnologías (AASTMT) para impulsar proyectos conjuntos en los ámbitos de la ciberseguridad y la inteligencia artificial (IA). Al acuerdo se han sumado el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y el Parlamento Andino, creando una potente alianza transcontinental.

Así lo informó la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Rosario Arévalo, durante el Consejo de Gobierno. Este acuerdo, fruto de un Think Tank conjunto sobre IA y Ciberseguridad, ya se ha materializado con la apertura de un laboratorio de informática forense en el campus de la Academia Árabe en Alamein, Egipto.

La firma oficial del convenio tuvo lugar el pasado agosto en el marco del First Annual Aral Forum on Artificial Intelligence, presidido por el secretario general de la Liga Árabe, Dr. Ahmed Aboul Gheit.

Impacto en la formación y movilidad de estudiantes

La relación con la Academia Árabe está generando un impacto directo en la actividad académica de la USAL. Durante el pasado verano, 128 estudiantes árabes se formaron en Salamanca en programas de corta duración (del 14 al 18 de julio).

La previsión para el próximo año es que el número de alumnos que lleguen a la ciudad en el marco de estos programas ascienda a más de 250, quienes recibirán formación en aspectos técnicos, científicos, humanísticos y de comunicación.

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno autorizó la cesión gratuita de terrenos al Ayuntamiento de Salamanca para la construcción de una nueva senda ecológica junto al río Tormes.

La Universidad cederá un espacio de 3.962 m² de su parcela de la “Zona Deportiva Salas Bajas” para permitir la construcción de un camino peatonal que salve la discontinuidad existente entre el Puente Sánchez Fabrés y el final del recinto.

Este proyecto, que se enmarca en el plan del Ayuntamiento para acercar el río al uso y disfrute ciudadano, creará dos paseos separados de cuatro metros de anchura y dotados de alumbrado público, manteniendo la privacidad del recinto deportivo y creando un nuevo espacio público.