Salamanca lidera la investigación cerebral: Bolaños y Magistretti desvelan en 'Nature Metabolism' la crucial alianza energética entre neuronas y astrocitos

La investigación sobre el sistema nervioso ha dado un paso fundamental al desvelar la intrincada y altamente regulada interacción metabólica entre las células cerebrales. En particular, la dinámica entre neuronas y astrocitos se revela crucial para la función y la salud del cerebro.

Este nuevo conocimiento ha sido condensado en un artículo de revisión publicado en la prestigiosa revista Nature Metabolism por el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Salamanca (USAL) e investigador del IBFG (USAL-CSIC), Juan Pedro Bolaños, y el catedrático de la Universidad de KAUST (Arabia Saudí), Pierre Magistretti.

Una unidad optimizada para la neurotransmisión

Los autores arrojan luz sobre los complejos mecanismos por los que las neuronas y los astrocitos operan como una "única unidad metabólicamente acoplada". Este acoplamiento está optimizado no solo para satisfacer las elevadas demandas energéticas de la neurotransmisión, sino también para garantizar la neuroprotección.

Los avances, logrados gracias al uso de innovadoras tecnologías de resolución a nivel celular, confirman la existencia de una cooperación intercelular que es determinante para la función cerebral. Los investigadores subrayan que la alteración de esta unidad metabólica neurona-astrocito contribuye a numerosas enfermedades del sistema nervioso.

El debate del "transporte de lactato" revalidado

El artículo destaca la trayectoria de ambos científicos en el estudio del metabolismo cerebral. Magistretti fue quien propuso en 1994, junto a Luc Pellerin, el modelo del "Astrocye-neuron lactate shuttle" (transporte de lactato entre astrocito y neurona), que sugería un intercambio de lactato desde los astrocitos hacia las neuronas.

Las evidencias más recientes, incluyendo aportaciones clave del grupo liderado por el profesor Bolaños en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto USAL-CSIC), demuestran no solo que el modelo es probablemente válido, sino que también puede ayudar a explicar los mecanismos moleculares subyacentes a algunas enfermedades neurodegenerativas. El grupo de Bolaños ha dedicado las últimas dos décadas a esclarecer rutas metabólicas específicas que tienen un impacto directo sobre la cognición.

Hacia nuevas dianas terapéuticas

Bolaños y Magistretti concluyen enfatizando la "crucial importancia de promover la investigación fundamental". Consideran que es el medio esencial para conocer los principios reguladores y las vulnerabilidades de este eje metabólico intercelular, y así poder identificar posibles dianas terapéuticas frente a los desórdenes del sistema nervioso.