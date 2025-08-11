Salamanca, portada del mundo árabe en la revista de la Academia de la Lengua de Emiratos

Si por algo destaca Salamanca es por ser una ciudad donde la multiculturalidad se da la mano y donde su universidad ha destacado por impartir múltiples idiomas, entre ellos el árabe. Desde hace año, el departamento de árabe de la USAL ha estado trabajando por visibilizar la lengua y, además, que la capital del Tormes haga gala de ello.

Por este motivo, la Academia de la Lengua Árabe de Sharjah, en pleno Emiratos Árabes, ha destacado a la ciudad en en su último número de agosto, el diecisiete, en donde se ha expuesto que “La Universidad de Salamanca (España): la enseñanza del árabe, nuestra historia, nuestro orgullo”.

En la propia portada, como no podía ser de otra forma, aparece la preciosa y magnífica catedral de Salamanca, con su reflejo en el río Tormes. Por otro lado, además, se habla de las figuras de otros escritores destacados de la lengua árabe.