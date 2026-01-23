Salamanca presenta en Fitur el V Centenario de la Escuela de Salamanca como gran apuesta cultural y turística de 2026

La Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en IFEMA (Madrid), ha sido el escenario elegido para la proyección internacional del V Centenario de la Escuela de Salamanca, una conmemoración clave que se celebrará a lo largo de 2026.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, han presentado la imagen oficial del centenario, acompañada de un amplio programa de actividades fruto del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia y la Orden de los Dominicos.

Durante la presentación, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitó el estand y mostró su interés por los actos programados para conmemorar los 500 años de la incorporación de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca en 1526, hecho que marca el origen de la Escuela de Salamanca.

Corchado subrayó la importancia de revitalizar el legado intelectual y humanista de la Escuela de Salamanca, adaptando sus enseñanzas al contexto actual y situando de nuevo a la persona en el centro del pensamiento. Asimismo, anunció que la programación completa se presentará próximamente.

La Universidad de Salamanca desplegará un amplio calendario de actividades, que incluirá conferencias, congresos internacionales, cumbres académicas, exposiciones, actuaciones musicales, reconocimientos honoríficos y acuerdos de mecenazgo, con la implicación activa de toda la comunidad universitaria.

Además de su dimensión académica y cultural, el centenario se plantea como un importante reclamo turístico para la ciudad. En este sentido, destaca el videomapping que se proyectará en la fachada del convento de San Esteban, centrado en la figura de Francisco de Vitoria y la relevancia histórica de la Escuela de Salamanca.