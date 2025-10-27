Salamanca refuerza lazos con Colombia: la USAL acoge a delegación universitaria para recibir una formación intensiva

El rector Juan Manuel Corchado recibe a una delegación de estudiantes y profesores de la Institución Universitaria de Colombia

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha recibido a una delegación compuesta por 61 estudiantes y profesores de una Institución Universitaria de Colombia. Este encuentro se enmarca en un convenio de colaboración educativa impulsado por la Fundación General de la USAL, destacando el papel fundamental de las alianzas entre universidades europeas y latinoamericanas para fortalecer la educación superior y maximizar su impacto positivo en la sociedad.

La institución colombiana, reconocida por su dedicación a la investigación, la transferencia de conocimiento y la integración de la academia con las necesidades sociales, participó en un programa formativo intensivo personalizado diseñado a medida.

Durante su estancia en Salamanca, los 61 estudiantes abordaron un currículo multidisciplinar de gran calado, orientado a las demandas de un mundo globalizado donde la intersección de disciplinas es clave para fomentar soluciones innovadoras.

El temario impartido fue amplio y puntero, abarcando áreas esenciales para el desarrollo profesional y social. Los participantes se formaron en temas como liderazgo, innovación y habilidades emprendedoras; psicología biológica y de la salud; aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial (IA) en la innovación empresarial; patrimonio, restablecimiento, estructura y diseño; y, finalmente, derecho del medioambiente junto con aspectos jurídicos de la IA.

Este enfoque integral subraya el compromiso de la USAL con una formación que trasciende las fronteras académicas tradicionales.