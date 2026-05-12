Salamanca refuerza el papel del voluntariado con la mirada puesta en los jóvenes y la escucha social

La Mesa de Voluntariado de Salamanca ha celebrado una jornada de reflexión para analizar el presente y el futuro de la acción voluntaria, poniendo el foco en la escucha activa, el compromiso social y la participación juvenil como principales retos y objetivos.

La vicerrectora de la UPSA destacó la importancia de “parar, escuchar y valorar dónde están las necesidades”, defendiendo que el voluntariado debe situar siempre a la persona en el centro. Además, subrayó que escuchar implica también atender “a lo que no se dice con palabras, pero está socialmente presente”.

Uno de los mensajes más destacados del encuentro fue la necesidad de implicar más a los jóvenes en procesos de voluntariado. En este sentido, se insistió en adaptar las iniciativas a las nuevas generaciones para lograr una mayor participación e implicación social.

El concejal de Participación Social y Voluntariado recordó que Salamanca cuenta con un “gran tejido asociativo” que actúa como motor de solidaridad y cambio social. También puso en valor campañas como “Latidos Solidarios”, impulsadas con motivo del Año Internacional del Voluntariado.

Desde la Universidad de Salamanca se destacó el crecimiento de la participación universitaria en programas solidarios: más de mil personas han colaborado ya en actividades de voluntariado y actualmente existen 700 voluntarios activos en distintos proyectos.

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainoa Acebes, reivindicó el trabajo silencioso de cientos de jóvenes que dedican su tiempo a ayudar a mayores, cuidar el medioambiente o impulsar iniciativas sociales, resaltando el “enorme impacto social” de estas acciones.

La jornada concluyó con varios grupos de trabajo para diseñar nuevas estrategias que permitan fortalecer el voluntariado en Salamanca y adaptarlo a las necesidades actuales de la sociedad.