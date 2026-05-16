Salamanca reunirá a expertos de España y Brasil en torno a Gilberto Freyre y Cervantes

Salamanca acogerá el próximo 22 de mayo el Seminario Internacional ‘Gilberto Freyre y Miguel de Cervantes: Un Puente entre Dos Mundos’, un encuentro académico y cultural que pondrá el foco en los vínculos históricos e intelectuales entre Brasil y España a través de dos de sus figuras literarias más destacadas.

La cita tendrá lugar en el Palacio de Maldonado de la Universidad de Salamanca, ubicado en la plaza de San Benito, a partir de las 10:00 horas, y reunirá a investigadores y especialistas de ambos países en torno a la figura de Gilberto Freyre, considerado uno de los intelectuales brasileños más influyentes del siglo XX.

El seminario se enmarca en la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Freyre y del 25 aniversario del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, consolidando así los lazos culturales y académicos entre Salamanca y Brasil.

La jornada contará con varias intervenciones y mesas redondas centradas en el legado de Gilberto Freyre y su conexión con la obra de Miguel de Cervantes, así como en el papel de Recife dentro de la Red de Ciudades Cervantinas.

El encuentro concluirá a las 12:15 horas y está abierto a todas aquellas personas interesadas en la literatura, la historia y las relaciones culturales entre España y Brasil.