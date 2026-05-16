Salamanca reunirá a expertos de España y Brasil en torno a Gilberto Freyre y Cervantes
El seminario internacional se celebrará el 22 de mayo en el Palacio de Maldonado de la Universidad de Salamanca
Salamanca acogerá el próximo 22 de mayo el Seminario Internacional ‘Gilberto Freyre y Miguel de Cervantes: Un Puente entre Dos Mundos’, un encuentro académico y cultural que pondrá el foco en los vínculos históricos e intelectuales entre Brasil y España a través de dos de sus figuras literarias más destacadas.
La cita tendrá lugar en el Palacio de Maldonado de la Universidad de Salamanca, ubicado en la plaza de San Benito, a partir de las 10:00 horas, y reunirá a investigadores y especialistas de ambos países en torno a la figura de Gilberto Freyre, considerado uno de los intelectuales brasileños más influyentes del siglo XX.
El seminario se enmarca en la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Freyre y del 25 aniversario del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, consolidando así los lazos culturales y académicos entre Salamanca y Brasil.
La jornada contará con varias intervenciones y mesas redondas centradas en el legado de Gilberto Freyre y su conexión con la obra de Miguel de Cervantes, así como en el papel de Recife dentro de la Red de Ciudades Cervantinas.
El encuentro concluirá a las 12:15 horas y está abierto a todas aquellas personas interesadas en la literatura, la historia y las relaciones culturales entre España y Brasil.
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