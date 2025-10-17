Salamanca volverá a ser la cuna del ajedrez del 21 al 25 de octubre

Salamanca es considerada cuna del ajedrez desde 1497. Fue entonces cuando Lucena, estudiante de la Universidad de Salamanca, compiló las reglas de este deporte con tablero. Ahora, la capital charra es el escenario del VIII Festival de Ajedrez, bajo el lema, justamente, de 'Cuna del ajedrez moderno'. Alumni USAL, con el apoyo del Ayuntamiento y de Amador González de la Nava, Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez.

Será del 21 al 25 de octubre cuando se celebrará este Torneo magistral que, como señalan en su presentación, cuenta con un nuevo formato: en esta edición solo habrá seis jugadores, "para que el campeonato sea más justo y en el se puedan jugar más partidas". Asimismo, han querido apostar también por dar más visibilidad a las mujeres en un deporte en el que aún son muchas menos, pues tan solo el 13 por ciento de los federados en el mundo son mujes, tal y como recuerda Amador González, que defiende la importancia de los referentes. "Las niñas tienen que poder verse reflejadas", ha dicho.

Los seis jugadores internacionales que formarán parte de este VIII Festival de Ajedrez la búlgara Nadya Toncheva, el peruano Julio Granda, la iraní Sara Kadem (actual de la selección española, su país de acogida tras exiliarse), la española Sabrina Vega, el ucraniano Ruslan Ponomariov y el indio Pranav Venkatesh.

Desde la organización, destacan especialmente la presencia de estos dos últimos jugadores: Ponomariov luchará por revalidar el título, pues se alzó ganador en la edición de 2024, mientras que el interés en la figura de Venkatesh reside en su país de origen. "Ayudará a posicionar Salamanca en India, un país con gran número de aficionados y segunda cuna del ajedrez", ha expuesto Amador González.

Pero el Torneo magistral no es la única actividad que contempla este festival. Por ejemplo, su programa también incluye la disputa de partidas simultáneas en 23 de octubre en la Fonda Veracruz, un espacio que fue restaurado recientemente y que creen conveniente "visibilizar y dar a conocer".

También, en la noche del 24 de octubre habrá un Torneo relámpago en el Centro Gallego de Salamanca y no se olvidan de recordar el Torneo infantil que de las 11:00 horas del día 25: "los niños son el futuro de este deporte".

Un deporte que, como recuerda el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, "fomenta el pensamiento, la atención, el esfuerzo". Es por esto que también el festival presentará dos conferencias, 'El ajedrez como recurso terapéutico' por Jorge González Fernández y 'Mis diecioco actuaciones con Anatoly Karpov' de Joaquín Espejo.

La programación completa del VIII Festival de Ajedrez, y sus inscripciones, están ya disponibles en la web de Alumni USAL.