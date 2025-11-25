La Salaseis de la Facultad de Bellas Artes reivindica la identidad asturiana en la muestra “Señardá” en la que se reúnen los trabajos de los estudiantes Nico Brandhofer, Alicia Vila Fernández, Laura García Méndez y Rita Martínez Lavandera. La exposición, que ha sido presentada martes por María Reina Salas, decana de la Facultad de Bellas Artes, y el vicedecano de Infraestructuras y Extensión Cultural de la Facultad de Bellas Artes, Diego del Pozo, pretende acercar, a través de diferentes formatos, el campo asturiano, la lengua o la naturaleza.

Nico Brandhofer ha querido profundizar en la migración y su vínculo con el territorio a través de entrevistas con una estrella proveniente del espacio. Por su parte, Alicia Vila Fernández narra, a partir de dibujos, la historia de una trucha y su relación con la homosexualidad o el transgénero. Además, Laura García Méndez denuncia en sus piezas la crisis del campo asturiano, la desaparición de la lengua o la masificación turística, sin dejar de lado el humor. Finalmente, Rita Martínez Lavandera aborda la relación con Asturias durante su infancia a partir de formatos como la fotografía, el dibujo o la recolección de objetos.

“Señardá” es la primera muestra de las cinco previstas durante este curso académico en la Salaseis de la Facultad de Bellas Artes y se podrá contemplar hasta el 18 de enero de 2025.

Salaseis

La Salaseis fue inaugurada el 18 de marzo de 2024 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca como un espacio expositivo, de aprendizaje y trabajo enfocado a atender la demanda creativa de sus estudiantes. Con la apertura de esta sala, la Facultad cumplía una reivindicación histórica solicitada fundamentalmente por sus estudiantes ante la necesidad de mostrar sus trabajos artísticos.

Desde entonces, Salaseis ha acogido proyectos de exposiciones colectivas que complementaban otras iniciativas impulsadas desde Bellas Artes, como los Premios San Marcos o las colecciones presentadas en el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca.