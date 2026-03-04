La salmantina Andrea Gómez, galardonada con el premio ‘Fotografía Filosófica’ en las XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León

Tres alumnas del distrito universitario de Salamanca, galardonadas en la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León

Tres alumnas del distrito universitario de Salamanca han sido galardonadas con la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León “La locura: Don Quijote en el mundo actual”.

Rocío Pérez Martín y Cecilia Díez Arranz, del IES Cardenal Pardo Tavera, de Toro (Zamora), han resultado ganadoras en la categoría de “Vídeo Filosófico”. La salmantina Andrea Gómez Hernández, del IES Germán Sánchez Ruipérez, de Peñaranda de Bracamonte, ha quedado en el tercer puesto en la categoría de “Fotografía Filosófica”.

Al acto han asistido el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, inauguró el encuentro, acompañado por el decano de la Facultad de Filosofía, Domingo Hernández; el director provincial de Educación, Ángel Miguel Morín; y el profesor de la USAL y presidente de la Olimpiada Filosófica de Castilla y León, Héctor del Estal.

En esta edición se han presentado un total de 114 trabajos llegados de 43 centros educativos de toda la comunidad, siendo nueve de ellos de la provincia charra. Los ganadores irán a la fase final de la XII Olimpiada Filosófica de España que se celebrará el 17 y 18 de abril.