Salomón Lerner y Sofía Macher lideran una jornada sobre Justicia, Memoria y Democracia en la Universidad de Salamanca

Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, analiza las violaciones de derechos humanos en una conferencia en la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca (USAL) ha inaugurado este jueves la "II Jornada sobre Justicia, Memoria y Democracia en América Latina: El caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú", reuniendo a expertos internacionales para debatir sobre uno de los procesos de justicia transicional más cruciales del continente.

El evento, que se celebra en el Aula Unamuno, fue inaugurado por el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto. El acto central de la mañana fue la conferencia de Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú, quien analizó las violaciones de derechos humanos en el país andino.

La CVR como ruta hacia la democratización

La jornada recordó el periodo más violento de la historia reciente de Perú a principios del siglo XXI y el papel fundamental de la CVR, cuyo Informe Final se estableció como un documento esencial para comprender los dilemas y proponer rutas claras hacia la democratización del país.

En la sesión matinal también participó Sofía Macher, destacada defensora de los derechos humanos y miembro de la CVR, con la conferencia titulada: “La lucha de los Derechos Humanos y la conquista de la democracia en Perú”.

El encuentro continuará esta tarde en el Instituto de Iberoamérica. Se llevarán a cabo dos mesas redondas para abordar temas críticos como los crímenes internacionales y su impunidad y los desafíos actuales de Perú. La clausura correrá a cargo de Félix Reátegui, quien disertará sobre la verdad histórica y la complejidad social en el país andino.