Sara García Alonso, la primera astronauta española, visita este viernes la Universidad de Salamanca

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca (USAL) acogerá este viernes 28 de noviembre el evento central del #AulaAlumni de la Ciencia, recibiendo a Sara García Alonso, la investigadora biomédica y primera mujer española seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) para entrenar oficialmente como astronauta.

La visita es un emotivo regreso a sus orígenes académicos, ya que Sara se doctoró en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional por la USAL en 2018, obteniendo la calificación cum laude y el Premio Extraordinario de Doctorado.

El encuentro, que comenzará a las 18:00 horas, tiene como objetivo principal que Sara comparta su extraordinaria trayectoria, la cual la ha llevado desde su trabajo pionero como investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)—donde busca nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón y páncreas— hasta su selección como miembro de la Reserva de Astronautas de la ESA en noviembre de 2022.

Además de hablar de ciencia y espacio, se espera que la astronauta, que comenzó su formación en octubre de 2024, promueva las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y motive a las nuevas generaciones. Al finalizar la charla, Sara García Alonso firmará ejemplares de su primer libro, Órbitas.

La entrada será libre hasta completar el aforo del Paraninfo, ubicado en las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.