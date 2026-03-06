Sara Socas participará en un coloquio en la USAL por el Día Internacional de la Mujer

El próximo 9 de marzo a las 20:30 horas, el Salón de Actos del Colegio Mayor de Oviedo acogerá un coloquio con motivo del Día Internacional de la Mujer que contará con la participación de la rapera y compositora Sara Socas como ponente principal.

Durante el encuentro se abordará la situación de la mujer en el mundo de la música, con especial atención al género del rap, a través de las experiencias personales y profesionales de la artista.

El coloquio estará abierto a todo el público hasta completar aforo.

La actividad está organizada por el Servicio de Colegios Mayores y Residencias de la Universidad de Salamanca junto con los tres colegios mayores de la institución: Colegio Mayor San Bartolomé, Colegio Mayor de Oviedo y Colegio Mayor Fray Luis de León.