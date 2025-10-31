Seis alumnos estudiantes de las dos universidades de Salamanca entre los 57 mejores universitarios a nivel nacional

Seis alumnos estudiantes de las dos universidades de Salamanca se encuentran en la lista de la resolución de premiados en los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2018-2019.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, estos galardones han recaído en estudiantes de las ramas de Artes y Humanidad, Ciencias, Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales y Jurídicas. El importe total de los premios concedidos asciende a 462.350 euros y se financiará del presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

De esos seis alumnos, cuatro son estudiantes de la USAL y dos de la UPSA, entre los que se han obtenido dos primeros premios, dos segundos y dos terceros.

La nota más alta por expediente es la de un alumno del grado en Filología Hispánica, de la rama Artes y Humanidades de la USAL, que ha obtenido un tercer premio con una nota de 9.740 y una puntuación total de 13.607. En cambio, la puntuación más alta de los seis ha sido la del estudiante de Física, de la USAL, con un segundo premio y 14.394 puntos (en este caso la nota por expediente es 9.480).

Premios:

PRIMER PREMIO: Alumno del Grado en Estudios Ingleses de la USAL

PRIMER PREMIO: Alumno del Grado en Medicina de la USAL

SEGUNDO PREMIO: Alumno del Grado en Física de la USAL

SEGUNDO PREMIO: Alumno del Grado en Comunicación Audiovisual de la UPSA

TERCER PREMIO: Alumno del Grado en Filología Hispánica de la USAL

TERCER PREMIO: Alumnno del Grado en Logopedia de la UPSA

Otros de los alumnos premiados pertenecen a las universidades de Alicante, Barcelona, Sevilla, Granada, Zaragoza, Murcia, Málaga, Castilla-La Mancha, Oviedo, Jaén, País Vasco, Burgos, Valladolid, Navarra, Santiago de Compostela, Girona, Cantabria, la Universitat de Valencia, Universidad Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Carlos III y la Rey Juan Carlos, Pablo de Olavide, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad Pompei Fabra, Universidad de La Laguna, Universidad Europea del Atlántico, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Politécnica de Valencia, Rovira I Virgili y Miguel Hernández de Elche.