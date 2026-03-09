La Semana del Cerebro regresa con más actividades y la conferencia estrella del neurocientífico Yves Barde

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León ha presentado este lunes la nueva programación de la Semana del Cerebro, que se extenderá del 10 al 20 de marzo. "El objetivo es abrir las puertas del INCyL para fomentar la cultura científica y despertar vocaciones, asegurándonos siempre de que la ciencia sea inclusiva y accesible", ha señalado su directora, Arantxa Tabernero.

La actividad estrella de esta edición es el seminario científico que impartirá Yves Barde, neurocientífico de gran relevancia internacional y descubridor de la molécula BDNF, clave para la supervivencia y desarrollo de las neuronas. Será a las 12:00 horas de este viernes, 13 de marzo, en el salón de actos del INCyL.

Amplía programación

La programación comenzará este martes con la visita de la asociación Insolamis al INCYL y continuará el jueves, 12 de marzo, a las 12:00 horas. Jorge Valero ofrecerá una charla divulgativa sobre los beneficios de los juegos de mesa para la capacidad cognitiva y el funcionamiento cerebral en la Biblioteca Torrente Ballester. Los participantes podrán comprobar lo aprendido con un taller práctico.

El viernes, a las 17:30 horas, regresa 'Cerebro en la calle' al hall de la Hospedería Fonseca. Más de treinta investigadores del INCyL presentarán talleres científicos interactivos y demostraciones para acercar la neurociencia a la ciudadanía. "Nos gusta especialmente dar cabida a los jóvenes, despertar vocaciones y ver a los científicos que trabajarán en el cerebro en los próximos años", ha reconocido Arantxa Tabernero.

Estudiantes del IES Arroyo de la Encomienda y del IES Uribarri visitarán el INCyL a partir del 16 de marzo, jornada en la que también se celebrará la charla 'Cuando el oído envejece: qué ocurre y cómo podemos evitarlo'. Será impartida por la investigadora Inés Santos Fernández del Campo y estará dirigida a los alumnos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Salamanca.

El jueves 19 de marzo, el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados acogerá una charla divulgativa y talleres participativos en colaboración con la asociación AFIBROSAL y, como broche de oro, el día 20 Sharlen Moore, de la Universidad Johns Hopkins, presentará su trabajo y compartirá avances recientes en el ámbito de la neurociencia con los investigadores del INCyL.

La programación completa se puede consultar en la página web del Instituto de Neurociencias de Castilla y León: https://institutoneurociencias.org/programacion-semana-del-cerebro-2/