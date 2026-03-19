Sergio Mattarella se convertirá en el noveno político internacional en recibir el 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca

Sergio Mattarella será investido como doctor 'honoris causa' en una ceremonia solemne que tendrá lugar este jueves a las 12:00 hora en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. El presidente de la República de Italia se convertirá así en el noveno político internacional que se incorpora al Claustro de Doctores del Estudio charro.

El primero en recibir la máxima distinción fue Léopold Sédar Senghor, presidente de la República de Senegal (1960‑1980). Le siguieron Giulio Andreotti, primer ministro de Italia en siete gobiernos (1972-1973, 1976-1979 y 1989-1992), y Mário Soares, primer ministro de Portugal y después presidente de la República Portuguesa (1986‑1996).

Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil (1995‑2003), fue investido en 1998; Ricardo Lagos Escobar, presidente de Chile (2000‑2006), en 2004 y Óscar Arias Sánchez, presidente de Costa Rica en dos mandatos (1986‑1990 y 2006‑2010), en 2009. El mandatario costarricense destaca especialmente por haber puesto fin a las guerras civiles que devastaron Centroamérica en el siglo pasado, hecho por el que recibió el Noble de la Paz en 1987.

En 2014, fue el turno de Tabaré Vázquez Rosas, presidente de la República Oriental del Uruguay (2005‑2010 y 2015‑2020), y Lula da Silva. El máximo dirigente de Brasil abogó por la importancia de la educación tras universalizarla a toda la población de su país: "Aprendimos a valorar que el dinero gastado en ella no es gasto sino inversión y esa es la clave del desarrollo".

Detalles del acto presidido por Felipe VI

Rey Felipe VI | Europa Press

El acto de investidura será presidido por el Rey Felipe VI, tal y como han confirmado la Universidad de Salamanca y la Casa Real, mientras que Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, ejercerá de padrino y defenderá la candidatura del presidente de la República de Italia, que obtuvo 222 votos a favor en el Claustro de Doctores celebrado el pasado 20 de enero. "Ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones democráticas", destacó.

Tras el elogio y petición, Vicente González Martín impondrá las insignias (birrete y anillo) y entregará el libro que simboliza la sabiduría al nuevo doctor 'honoris causa'. Sergio Mattarella recibirá los abrazos del rector y del resto de los miembros de la mesa, hará el juramento y pronunciará un breve discurso para dar las gracias por el reconocimiento.