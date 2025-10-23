¿Cómo serían Goya o Velázquez en Facebook?: la USAL inaugura la exposición 'RRSS.Pintura en la era de las redes sociales'

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca (USAL) ha presentado en la Sala de exposiciones del Patio de Escuelas Menores la muestra “RRSS. Pintura en la era de las redes sociales” de la artista vasca Ana Riaño. La exposición, compuesta por cerca de una treintena de piezas, reflexiona sobre cómo se comportarían artistas históricos emblemáticos si vivieran en la actualidad y estuviesen activos en las redes sociales.

La vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, destacó que esta es "la exposición institucional más amplia" sobre la obra de Riaño y subrayó la importancia de las piezas, procedentes de colecciones públicas y privadas de prestigio como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Colección Iberdrola y la Colección ACOR.

Pintura 'post-Internet' y sociedad 'pantallocrática'

Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales, señaló que la muestra se inscribe en la idea de una "pintura post-Internet" que examina cómo las redes sociales están obligando a la práctica pictórica a redefinir su identidad, sus procesos y sus iconografías.

La artista, Ana Riaño, explicó que las obras están basadas en "pantallazos imaginarios" y "interfaces inventadas de páginas Facebook", adaptadas a las posibles amistades, publicaciones y publicidad de los artistas en su época. La muestra es también reivindicativa: Riaño plantea "qué papel habrían tenido las mujeres artistas, hoy apartadas de la historia del arte, si hubiesen podido expresarse a través de las redes sociales".

Con este conjunto de piezas, Riaño busca reflexionar sobre el desarrollo de la Web 2.0 y lo que autores como Lipovetsky han denominado “sociedad pantallocrática”. Al transformar la imagen digital en materia pictórica, la artista le confiere un "anhelo de permanencia" que invita a la pintura a participar de las dinámicas de las "narrativas transmedia".

La muestra será inaugurada oficialmente mañana viernes a las 20:00 horas y permanecerá abierta en la Sala de exposiciones Patio de Escuelas hasta el 1 de febrero de 2026.