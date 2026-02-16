El Servicio Central de Idiomas impartirá dos cursos de inglés para profesores

El Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca impartirá dos ediciones simultáneas de un taller de presentaciones, Effective English Presentations. Está dirigido al PDI en formación, en cuyo caso contará con la colaboración de la Escuela de Doctorado Studii Salamantini, y al PDI adscrito a la Facultad de Educación.

El taller tiene como objetivo desarrollar las capacidades comunicativas del PDI, con el fin de fomentar la difusión del conocimiento científico generado en la USAL en escenarios internacionales.

Los cursos se desarrollarán del 4 de marzo al 13 de mayo, y tendrán una duración de 30 horas. Para acceder a ellos se exigirá que los solicitantes obtengan una puntuación mínima de 81 puntos en el test de colocación del Servicio Central de Idiomas. https://formacion.usal.es/web/idiomas/enlace.htm.