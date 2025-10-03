Sigue en directo la investidura de doctor honoris causa de Rafa Nadal

La Universidad de Salamanca investirá doctor honoris causa por primera a un deportista. Rafael Nadal será el primero en obtener este máximo reconocimiento de la institución en un acto que tiene lugar este viernes en el Paraninfo y que se puede seguir a través de la siguiente señal en directo:

El decano de la Facultad de Educación, que fue quien propuso la investidura del extenista, ejerce de padrino en la ceremonia y destacará los méritos de Nadal en la tradicional 'laudatio', tal y como ya hizo hace meses.