Sigue en directo la investidura de doctor honoris causa de Rafa Nadal
El tenista manacorí recibe este viernes la máxima distinción de la Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca investirá doctor honoris causa por primera a un deportista. Rafael Nadal será el primero en obtener este máximo reconocimiento de la institución en un acto que tiene lugar este viernes en el Paraninfo y que se puede seguir a través de la siguiente señal en directo:
El decano de la Facultad de Educación, que fue quien propuso la investidura del extenista, ejerce de padrino en la ceremonia y destacará los méritos de Nadal en la tradicional 'laudatio', tal y como ya hizo hace meses.