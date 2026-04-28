Estas son las actividades que la Universidad de Salamanca tiene preparadas por el Día de Europa

La Universidad de Salamanca tiene preparadas un gran número de actividades por el Día de Europa, que se celebrará el sábado 9 de mayo.

La USAL, a través de su Centro Europe Direct, acogerá diversos eventos que comenzarán este miércoles 29 de abril con el espectáculo de danza, luz y sonido “Donde habita la luz” y que se extenderán hasta el 15 de mayo.

Como novedad, ya que este año se celebra el 40 aniversario de la entrada de España en la Uunión Europea, el viernes 8 de mayo a las 11:00 horas, se celebrará de forma conjunta el Día de Europa en todos los centros Europe Direct de Castilla y León que forman parte de la red Unión Europea en Castilla y León. Se realizará un izado de banderas en la Plaza Mayor de Tordesillas, que contará con la asistencia del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. También hay preparado un desayuno europeo de chocolate con churros amenizará la Jornada de Puertas Abiertas del Centro Europe Direct de Salamanca, el 4 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas.

En el caso de Salamanca, la tradicional ceremonia de Izado de la bandera europea será el jueves 7 de mayo a las 12:00 horas en el Patio de Escuelas Menores. Contará con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado de otras autoridades políticas y académicas. Y, el acto estará amenizado por los músicos de la Escuela Municipal de Música y Danza.

La noche previa al día de Europa, desde las 21:45 horas, la fachada rica de la USAL se iluminará con el color azul europeo (el acto contará con la actuación del Cuarteto de cuerda del Casino, bajo la dirección de Eelco Haak).

El espectáculo de danza, luz y sonido “Donde habita la luz”, se representará en el Teatro Juan del Enzina a partir de las 20:00 horas, bajo la dirección de Luca Vetere, con bailarines de la Escuela de danza Entrepasos, organizado en colaboración con el Centro de Láseres Pulsados y con el apoyo de la Junta de Castilla y León, en conmemoración del Día de la Luz y el Día de Europa.