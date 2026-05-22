¿Cuáles son las notas de corte más altas en Salamanca para acceder a sus universidades?

Son miles los jóvenes que vendrán a estudiar su formación universitaria en Salamanca. Como cada año y previamente a la realización de las pruebas de acceso a la universidad, muchos estudiantes ya comienzan a avistar cuales son las notas de cortes para así realizar sus cálculos con respecto al Bachillerato y la PAU.

Cabe recordar que el dato que se expone a continuación sirve a modo de referencia y tiene carácter orientativo, pudiendo variar en función de la demanda que haya con las plazas disponibles, calificaciones y número de estudiantes que lo soliciten.

En esta ocasión, ninguna nota de corte salmantina está entre las más altas de España, siendo estas el Doble Grado PCEO de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid con un 13,7. Seguida del mismo doble grado en la Universidad de Sevilla con un 13,59, y un tercer puesto para el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Complutense con un 13,46, como recoge Europa Press.

Notas de corte más altas en las universidades de Salamanca

En Salamanca, dos dobles grados encabezan la lista, siendo el Grado en Biotecnología y Farmacia el primero y el de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil el segundo. En un tercer puesto, sería Odontología con un 12,84.