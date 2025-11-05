STEM Talent Girl arranca en Salamanca para impulsar vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes

Arranca en Salamanca la nueva edición de STEM Talent Girl, el programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación, junto con la Fundación ASTI.

STEM Talent Girl, que cumple 10 años, se ha ido extendiendo al resto de provincias con el objetivo de impulsar el talento femenino de la región y lograr una mayor diversidad en las empresas castellano y leonesas, donde, como en el resto de España, las mujeres están infrarrepresentadas en las profesiones STEM.

Más de 60 alumnas salmantinas participaron el año pasado en un programa dirigido a niñas y jóvenes de ESO, Bachillerato, FP y universidad que busca inspirar, educar y empoderar a las más jóvenes para que descubran, de forma lúdica, profesiones de alta demanda y bien remuneradas, que cuenten con información de primera mano para tomar decisiones relevantes sobre su futuro sin verse influenciadas por los sesgos que aún persisten y que puedan auto conocerse y entender qué les gusta y cuáles son sus talentos.

La Universidad de Salamanca, sede de STEM Talent Girl en Salamanca, acoge en el Edificio Multiusos I+D+I el evento de presentación y apertura del curso, donde están convocadas alumnas, empresas partner, así como los representantes de las instituciones que hacen posible este programa, como Daniel Serna Campoó, Jefe de Área de Mujer e Igualdad de Oportunidades.

STEM Talent Girl ha demostrado su éxito, con resultados ampliamente seguidos y medidos, para incrementar las vocaciones científicas y tecnológicas de las adolescentes hacia las carreras STEM. Según el I Observatorio Mujer y STEM, publicado por la Fundación ASTI el pasado mes de noviembre (el más grande hasta la fecha en nuestro país sobre este tema), las alumnas de STEM Talent Girl que cursan ESO y que quieren hacer una ingeniería son el 24% (frente al 5% del grupo de control) y del 25,4% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general); en el caso de las TIC, son el 11% en ESO (frente al 1%) y el 10,5% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general).Además, mientras que solo un 35% de las alumnas de ESO quieren elegir el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, esta cifra sube hasta el 85% en el caso de las alumnas de STEM Talent Girl.