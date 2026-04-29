El talento artístico joven se expone con los ganadores y seleccionados de los premios San Marcos

Exposición de los trabajos de los premios San Marcos 2026 de la Universidad de Salamanca

Son jóvenes, tienen talento y una mirada crítica que se refleja en muchas de las obras que forman parte de la exposición colectiva con motivo de la XXIX edición de los premios San Marcos de la Universidad de Salamanca. Los alumnos de Bellas Artes que participan en la iniciativa ven, por primera vez en muchos casos, su obra expuesta al público. Premiados, menciones de honor y trabajos seleccionados se reparten hasta el 28 de junio en dos espacios, el DA2 y la sala de Exposiciones de La Salina.

En total, ocho premios, once menciones de honor y otros 24 trabajos seleccionados de las 123 obras que han participado en el certamen se exponen desde este miércoles.

Para Marta Gutiérrez Sastre, vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso social, el certamen permite a los estudiantes “mostrar sus obras en espacios expositivos importantes como el DA2 o La Salina” en una edición que trae obras que presentan reflejos de la mirada atenta de nuestro tiempo, ámbitos complejos que tienen que ver con la tecnología combinada con el momento social y que muestran “el talento y la capacidad de nuestros estudiantes”.

Exposición de los trabajos de los premios San Marcos 2026 de la Universidad de Salamanca

Para Estifen Tedejo, decano de la Facultad de las Bellas, estos premios son “un espacio de visibilización para el talento emergente de nuestros alumnos” que se convierten en la “primera línea de su currículum y el inicio de su profesión”. Además, ha asegurado que las obras que se exponen tienen calidad, con alto nivel técnico y capacidad crítica.

Los premios además permiten a los ganadores disfrutar de una beca en un municipio de la provincia, en esta ocasión será Villagonzalo de Tormes, donde desarrollar un proyecto artístico común, como ha recordado David Mingo.

Unos premios que demuestran la importancia de la colaboración institucional que permite canalizar el talento de los alumnos y que puedan mostrar su obra, como ha asegurado Ángel Fernández, concejal de Cultura.