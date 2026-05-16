El talento innovador de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Béjar reconocido en unos premios

Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, de la Universidad de Salamanca, han podido mostrar su talento y espíritu emprendedor gracias al II Premio “Retos Innovación E.T.S.I.I. Béjar 2026”, una iniciativa que reúne a estudiantes, empresas y representantes institucionales en torno al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en el territorio.

Los equipos participantes presentaron las soluciones desarrolladas en torno a seis retos de innovación, en colaboración con seis empresas del entorno: New Technology Transformation, Resolea Development S. L., Energía Ercam, S. L., Arsoft, Tu Tinta Barata y Talleres Alumisan, S. L.

Los premios se estructuraron en dos modalidades: Retos de Innovación Empresarial y Retos de Innovación General. En la primera categoría, el proyecto ganador fue MonAI, cuyos integrantes fueron Ana Gabriela Hernández Durán, Víctor Manuel Garrido Mariño, Oscar Moreno Pérez. En la segunda categoría, el proyecto ganador fue STEPPY, cuyos integrantes fueron: Omar Domínguez Martín, Álvaro García Bonet, Carlos Ángel Farinango Andrade, Adrián García Blázquez.

Premios Retos Innovación USAL en Béjar1

Las propuestas destacaron por su enfoque práctico, su orientación a la transferencia de conocimiento y su contribución a la transformación digital del territorio. El evento se consolida, así, como un espacio de encuentro entre universidad y empresa, favoreciendo el intercambio de ideas, la colaboración interdisciplinar y el impulso al emprendimiento joven.

Para el desarrollo de estas iniciativas ha sido clave el fomento del espíritu emprendedor entre los alumnos a través de la implicación del profesor Javier Parra Domínguez, en la asignatura de emprendimiento de la ETSII de Béjar.

Esta actividad se enmarca en el Programa de consolidación de un centro de referencia tecnológico y de empresas en Béjar y su área de influencia, desarrollado a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de Béjar, y está financiada por la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL).

El acto inaugural contará con la presencia de Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento; José Francisco Diego Calvo, director territorial de Salamanca del ICECYL; Alejandro Reveriego, director de la ETSII de Béjar; Mili Pizarro Lucas, directora del Servicio de Empleo y Emprendimiento (SIPPE); y Carmen Blanco Herrera, subdirectora de Economía e Infraestructura de la ETSII de Béjar; junto a otros miembros de la comunidad universitaria y representantes del tejido empresarial local y regional.