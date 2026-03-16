El talento joven brilla en la UPSA: más de 50 alumnos de Bachillerato participan en el IV Congreso de la Red Arenales

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se convirtió el pasado sábado en el epicentro de la investigación académica juvenil al acoger la cuarta edición del Congreso para alumnos de Bachillerato de la Red Educativa Arenales. Este encuentro, que ya se ha consolidado como una cita ineludible para el alumnado, reunió a cerca de 50 estudiantes procedentes de diversos puntos de la geografía española con el objetivo de compartir y defender sus trabajos de investigación.

Bajo el lema "Saber para servir", los participantes desarrollaron proyectos que buscan vincular el conocimiento académico con el compromiso social. La Red Educativa Arenales, que cuenta con una presencia global de más de 35 colegios, fomenta a través de este congreso una metodología de aprendizaje profundo que prepara a los alumnos para los retos del mundo real.

Un proceso de rigor universitario

El certamen no es solo una exposición final, sino el resultado de un proceso dividido en varias etapas. En la fase inicial, los estudiantes trabajan en sus respectivos centros desarrollando investigaciones originales. Posteriormente, estos proyectos son sometidos al escrutinio de comités de investigadores universitarios, quienes evalúan la calidad y el rigor de los textos. Tras esta criba, cada colegio selecciona las mejores ponencias para ser defendidas públicamente en esta fase nacional.

En esta cuarta edición, el Colegio Montessori volvió a ejercer como centro anfitrión, facilitando el desarrollo de las jornadas en el prestigioso marco de la UPSA. El evento contó con una nutrida representación de centros educativos de Madrid, Burgos, León y Salamanca, creando un ambiente de sana competitividad y colaboración entre los jóvenes investigadores.