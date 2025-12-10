'Tejiendo a contracorriente' para reflexionar sobre la catástrofe ecológica en Salamanca

La denuncia y la poesía se conjugan en 'Tejiendo a contracorriente', la exposición de Alicia Fernández Vila que el Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca acoge desde este martes. El objetivo es poner sobre la mesa la catástrofe global que se cierne sobre las tres esferas ecológicas (la medioambiental, la social y la mental), pero desde una perspectiva esperanzadora, de posibilidad de cambio.

La muestra nace de 'Trucha', la obra presentada en mayo de 2025 en el museo DA2 que abarcaba la ecología desde una perspectiva medioambiental. 'Tejiendo a contracorriente' la completa y amplía el foco hacia las dos esferas restantes de la tricotomía planteada por Félix Guattari: la mental y la social. "Lejos de tratarse de problemáticas aisladas, son realidades interdependientes, en ocasiones simbióticas, en ocasiones autodestructivas, que se afectan entre sí", ha defendido la artista durante la presentación.

La exposición se podrá visitar hasta el 11 de enero de martes a sábado en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. El Espacio de Arte Experimental de la Hospedería Fonseca permanecerá cerrado los lunes.