Un titulado por la USAL obtiene la mejor nota en la prueba de Radiofísico Interno Residente de España: "Es muy reconfortante"

Diego Pose, físico recién titulado por la Universidad de Salamanca, ha obtenido la calificación más alta en la prueba estatal para el acceso a la Formación Sanitaria Especializada. Más concretamente, en la especialidad de Radiofísico Interno Residente, a la que se presentaron 353 personas para obtener una de las 57 plazas convocadas.

Su objetivo era "obtener un puesto lo suficientemente bueno como para poder elegir el hospital de Salamanca como lugar en el que realizar la residencia", ha explicado Diego Pose en unas declaraciones recogidas por la USAL, por lo que ha recibido la noticia de quedar el primero con "alivio y alegría".

"Es muy reconfortante comprobar que el trabajo constante durante varios meses ha dado tan buenos resultados y me permite afrontar el periodo previo a la elección de plaza con total tranquilidad", ha añadido. El físico empezó el grado en la Universidad de Salamanca en 2021 y terminó los cuatro años en julio de 2025, tras los que se estuvo preparando para la prueba celebrada en enero.

A largo plazo, Diego sueña con quedarse en Salamanca como especialista, aprovechando la habitual colaboración entre el hospital y la USAL para investigar en el ámbito de la Física Médica. También planea realizar un doctorado.