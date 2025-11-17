Un total de 16 decanos, directores de departamento e institutos y 69 catedráticos toman posesión de sus cargos en la USAL

El rector de la Universidad de Salamanca preside el acto de toma de posesión de nuevos cargos académicos y del personal docente e investigador

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha presidido la toma de posesión de nuevos cargos académicos y del personal docente e investigador en un acto celebrado en el Paraninfo del edificio de las Escuelas Mayores y en el que ha estado acompañado por la vicerrectora de Ordenación académica y Profesorado, Rosario Arévalo; el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata; la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, Matilde Olarte; y el secretario general, Alfredo Ávila de la Torre.

Durante su intervención, el rector aseguró que este acto de toma de posesión simboliza, “por un lado, el compromiso, la responsabilidad y la confianza que depositamos en quienes asumen nuevas tareas y, por el otro, refleja la evolución y mejora de la plantilla de profesorado, con un nutrido grupo de catedráticos”.

En ese sentido, Corchado destacó el trabajo de los decanos, decanas, directores y directoras de departamentos e institutos de investigación y les agradeció el compromiso asumido en la gestión: “La Universidad necesita personas que se impliquen activamente en la organización, que transformen la complejidad del día a día en oportunidad y mejora”, indicó.

Asimismo, el rector reconoció la continuidad de los que renovaban su cargo, “al demostrar la confianza y el respeto de vuestros compañeros. A quienes os incorporáis por primera vez, mi apoyo total y el de todo el equipo de gobierno. No estaréis solos en esta tarea”.

En cuanto al futuro, Juan Manuel Corchado se comprometió a impulsar el desarrollo integral de los centros, fortalecer los departamentos y consolidar los institutos de investigación. “Estamos implementando medidas para mejorar la financiación y reducir cargas administrativas. Queremos que la gestión sea un medio para el progreso, no un obstáculo”, subrayó al finalizar el acto en el que tomaron posesión 72 catedráticos y cargos académicos, de los 85 convocados oficialmente.