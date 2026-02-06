'Transversalidades: fotografía sin fronteras 2025', un paisaje natural de memorias, conflictos o esperanzas en el Museo de Salamanca

La Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León han presentado este viernes la exposición 'Transversalidades: fotografía sin fronteras 2025', formada por imágenes de artistas procedentes de países como Canadá, China, España, Irán, Vietnam, Portugal, Brasil, Myanmar y Bélgica.

"Tenemos la convicción profunda de que la fotografía es más que un objeto estético. Las de 'Trasnversalidades' son un paisaje natural de memorias, conflictos o esperanzas", ha señalado Cláudia Guedes, concejala del ayuntamiento de Guarda. Y es que las imágenes expuestas documentan la multiplicidad de contextos regionales y locales que existen en el mundo.

'Transversalidades: fotografía sin fronteras 2025' | S24H

La exposición se podrá ver en el Museo Provincial de Salamanca de martes a sábado en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los domingos solo estará accesible por la mañana.

A la inauguración de 'Transversalidades' le ha seguido la de 'Fronteras, Espejo del Mundo' en la Biblioteca de la Casa de las Conchas, que propone un diálogo visual para revertir la idea histórica de la frontera como muro que separa personas y territorios.