Tres días de debate sobre temas de transformación digital e inteligencia artificial en la Universidad de Pekín

El rector Juan Manuel Corchado consolida la colaboración de la USAL con la Universidad de Pekín en temas como la transformación digital y la inteligencia artificial

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha participado como invitado de honor en el Beijing Forum 2025, celebrado del 7 al 9 de noviembre en la capital china. El encuentro, organizado por la prestigiosa Peking University, se enfocó en un tema central para la educación superior y la geopolítica actual: “La coexistencia civilizacional en la era de la inteligencia digital”.

Esta invitación subraya el estrechamiento de las relaciones académicas entre ambas instituciones y reconoce la proyección internacional de la Universidad de Salamanca y su liderazgo en el debate sobre la transformación digital y el impacto de la Inteligencia Artificial (IA).

Durante los tres días de debate, más de 400 expertos y académicos provenientes de más de 36 países se reunieron para analizar cómo las tecnologías digitales y la IA pueden servir para impulsar la prosperidad común y el diálogo entre civilizaciones.

En su discurso de apertura, el presidente de Peking University instó a que "las innovaciones tecnológicas e intelectuales deben servir como herramientas para potenciar el intercambio entre civilizaciones", haciendo un llamamiento a reforzar la cooperación multinacional.

En el marco del foro, el rector Corchado tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones con algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional. Entre ellas se encuentran el Premio Nobel de Química, Michael Levitt (Universidad de Stanford), el exministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Park Jin, el rector de la Universidad Nacional de Singapur, Tan Eng Chye, y Kim Yoosuk, presidente del Chey Institute for Advanced Studies.

La participación de la USAL se produce en un contexto de renovado entendimiento y colaboración entre España y China, marcado por el reciente acercamiento diplomático y la visita de la Casa Real. Para la Universidad de Salamanca, la colaboración con las universidades de élite chinas es considerada un factor clave en su estrategia de internacionalización.