Triplanetas, Lucía Martínez & The Fearless, Xavi Torres Trío y CL Quartet, protagonistas del ciclo Salamanca Jazz 2026

El ciclo Salamanca Jazz 2026 regresa este mes al Teatro Juan del Enzina con los conciertos de Triplanetas, Lucía Martínez & The Fearless, Xavi Torres Trío y CL Quartet, "cuatro de las propuestas jazzísticas más estimulantes del panorama actual", defienden desde la Universidad de Salamanca.

Triplanetas serán los encargados de abrir el ciclo el 24 de enero. El trío formado por el pianista Daahoud Salim, el trompetista Julián Sánchez y el contrabajista Bori Albero ofrecerá una lectura del jazz "anclada en la tradición y abierta a la exploración".

Lucía Martínez & The Fearless se subirán al escenario del Teatro Juan del Enzina el 7 de febrero para proponer "una música abierta, sin fronteras estilísticas, donde conviven la libre improvisación, la energía urbana y un marcado carácter cinematográfico". Xavi Torres Trío lo hará el 21 de febrero para ofrecer un concierto con una gran riqueza melódica.

CL Quartet, la formación liderada por la cantante Carmen Lancho, será la encargada de poner el broche de oro a Salamanca Jazz 2026. Presentará una propuesta que recupera técnicas vocales poco habituales como el vocalese y dialoga con el legado del bebop desde una mirada contemporánea.

Los abonos para los conciertos se pueden adquirir desde este lunes por 51 euros (40 euros para los miembros de la comunidad universitaria) en https://sac.usal.es/, mientras que las localidades sueltas estarán disponibles a partir de este jueves, 15 de enero, a un precio de 16 euros para el público general.