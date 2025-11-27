La tuna universitaria, declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial por la Junta

La Tuna Universitaria, una práctica cultural con orígenes humildes que se remonta a los estudiantes con menos recursos de la Baja Edad Media española, sigue siendo una tradición viva y profundamente arraigada en las ciudades universitarias de Castilla y León, especialmente en centros históricos como Salamanca, Palencia y Valladolid.

El informe destaca que esta forma de socialización colectiva, que este jueves se materializa en agrupaciones musicales itinerantes, está reconocida dentro de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Raíces en las primeras universidades

La tradición de los estudiantes trovadores tiene sus raíces en los albores de las primeras universidades españolas. En ciudades como Salamanca (fundada en 1218), donde la figura del estudiante músico que cantaba a cambio de limosna sentó las bases de la tuna, la práctica evolucionó desde las referencias literarias del Siglo de Oro hasta su renacimiento con el movimiento romántico.

La proyección internacional de la tuna se consolidó en los años 60 y 70 como un símbolo pintoresco del folklore estudiantil español. En las décadas posteriores, se produjo la incorporación de la mujer, dando lugar a tunas femeninas y mixtas que conviven en la actualidad.

Música, vestimenta e identidad

La tuna se caracteriza por su distintiva indumentaria inspirada en el Siglo de Oro, siendo la prenda más emblemática la capa de estudiante, adornada con los escudos de las ciudades visitadas y multitud de cintas de colores. La beca, una banda que cruza el pecho, identifica a la facultad o universidad de procedencia.

En cuanto a la música, estas pequeñas rondallas utilizan principalmente la bandurria, el laúd español y la guitarra, complementadas por la pandereta. Su repertorio es amplio, abarcando desde habaneras, pasodobles y rancheras hasta temas contemporáneos adaptados a su estilo tradicional.

Actualmente, se estima que Castilla y León, dada su rica historia universitaria, alberga entre 20 y 30 tunas universitarias activas —incluyendo masculinas, femeninas y ‘cuarentunas’ (de antiguos tunos)—, reforzando la cohesión de la comunidad universitaria y promoviendo el compañerismo y la amistad.