Últimos días para inscribirse en el taller de japonés orientado a la conversación

El curso se impartirá los sábados entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre, en sesiones de 75 minutos

Centro Cultural Hispano Japonés
Centro Cultural Hispano Japonés

El Centro Cultural Hispano Japonés ha abierto el plazo de inscripción para un taller de conversación en lengua japonesa, que se desarrollará durante seis sesiones repartidas entre octubre y noviembre. Las clases tendrán lugar los días 20 y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y 24 de noviembre, en horario de 12:00 a 13:15 horas.

Dirigido a personas con un nivel A1 de japonés (que hayan superado el Nivel I A.1), el curso busca reforzar y afianzar los conocimientos ya adquiridos a través de una metodología práctica e intensiva, centrada en la inmersión lingüística total.

El objetivo principal es que los participantes pierdan el miedo a comunicarse en japonés, ganen fluidez y confianza en situaciones reales, y mejoren tanto su expresión y comprensión oral como su pronunciación y vocabulario.

Contenidos del curso

El programa incluye:

Práctica oral con expresiones cotidianas y muletillas útiles.

Técnicas para mejorar la pronunciación.

Conversaciones en contextos como presentaciones personales, gustos y pasatiempos, compras y restaurantes, así como descripciones de ciudades, países y aspectos culturales.

Las personas interesadas en participar tienen de plazo para inscribirse hasta el 14 de octubre.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats