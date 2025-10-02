Últimos días para inscribirse en el taller de japonés orientado a la conversación

El Centro Cultural Hispano Japonés ha abierto el plazo de inscripción para un taller de conversación en lengua japonesa, que se desarrollará durante seis sesiones repartidas entre octubre y noviembre. Las clases tendrán lugar los días 20 y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y 24 de noviembre, en horario de 12:00 a 13:15 horas.

Dirigido a personas con un nivel A1 de japonés (que hayan superado el Nivel I A.1), el curso busca reforzar y afianzar los conocimientos ya adquiridos a través de una metodología práctica e intensiva, centrada en la inmersión lingüística total.

El objetivo principal es que los participantes pierdan el miedo a comunicarse en japonés, ganen fluidez y confianza en situaciones reales, y mejoren tanto su expresión y comprensión oral como su pronunciación y vocabulario.

Contenidos del curso

El programa incluye:

Práctica oral con expresiones cotidianas y muletillas útiles.

Técnicas para mejorar la pronunciación.

Conversaciones en contextos como presentaciones personales, gustos y pasatiempos, compras y restaurantes, así como descripciones de ciudades, países y aspectos culturales.

Las personas interesadas en participar tienen de plazo para inscribirse hasta el 14 de octubre.