Últimos días para inscribirse en el taller de japonés orientado a la conversación
El curso se impartirá los sábados entre el 20 de octubre y el 24 de noviembre, en sesiones de 75 minutos
El Centro Cultural Hispano Japonés ha abierto el plazo de inscripción para un taller de conversación en lengua japonesa, que se desarrollará durante seis sesiones repartidas entre octubre y noviembre. Las clases tendrán lugar los días 20 y 27 de octubre, y 3, 10, 17 y 24 de noviembre, en horario de 12:00 a 13:15 horas.
Dirigido a personas con un nivel A1 de japonés (que hayan superado el Nivel I A.1), el curso busca reforzar y afianzar los conocimientos ya adquiridos a través de una metodología práctica e intensiva, centrada en la inmersión lingüística total.
El objetivo principal es que los participantes pierdan el miedo a comunicarse en japonés, ganen fluidez y confianza en situaciones reales, y mejoren tanto su expresión y comprensión oral como su pronunciación y vocabulario.
Contenidos del curso
El programa incluye:
Práctica oral con expresiones cotidianas y muletillas útiles.
Técnicas para mejorar la pronunciación.
Conversaciones en contextos como presentaciones personales, gustos y pasatiempos, compras y restaurantes, así como descripciones de ciudades, países y aspectos culturales.
Las personas interesadas en participar tienen de plazo para inscribirse hasta el 14 de octubre.
